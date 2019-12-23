«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в овертайме. Игра прошла в Давосе

КХЛ провела вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ, в рамках которого «Салават Юлаев» сыграл с «Ак Барсом» в швейцарском Давосе.

Основное время матча закончилось вничью — 3:3. В дополнительное время уже на 10-й секунде точный бросок Филипа Ларсена принес победу уфимцам.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Фрэттин — 7 (Тихонов, Яруллин), 3:01 — 0:1. Умарк — 9 (Семенов, Сошников), 7:11 — 1:1. Кугрышев — 9 (Кадейкин), 8:15 — 2:1. Тихонов — 4 (бол., Яруллин, Кормье), 12:16 — 2:2. Яруллин — 3 (Петров), 20:09 — 2:3. Гиматов — 2 (бол., Умарк, Сошников), 32:13 — 3:3. Ларсен — 9 (Умарк, Хартикайнен), 60:10 — 4:3.

Вратари: Кареев — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (11+4+12+1) — 32 (11+17+4+0).

Судьи: Беляев, Ромасько.

23 декабря. Давос. Vaillant Arena.