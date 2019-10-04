«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал «Северсталь». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1.
По два очка на свой счет записали напаающий Линус Умарк и защитник Филип Ларсен.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Яковлев — 1 (бол., Хлыстов, Гераськин), 24:55 — 0:1. Хохряков — 1 (Кугрышев), 36:35 — 1:1. Умарк — 4 (Ларсен, Хартикайнен), 51:30 — 2:1. Сошников — 7 (бол., Умарк, Ларсен), 56:57 — 3:1.
Вратари: Метсола — Подъяпольский.
Штраф: 11 — 25.
Броски: 37 (11+20+6) — 25 (5+13+7).
Судьи: Ансонс, Овчинников.
4 октября. Уфа. «Уфа-Арена».
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