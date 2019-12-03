«Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

«Салават Юлаев» выиграл у «Трактора» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Кугрышев, Захар Арзамасцев, Филип Ларсен, Линус Умарк и Владимир Жарков. У гостей забивали Лукаш Седлак и Ник Бэйлен.

«Салават» набрал 42 очка и занимает третье место на Востоке. У «Трактора» 26 очков и последнее, 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Седлак — 11 (Виртанен), 7:11 — 0:1. Кугрышев — 8 (Кадейкин, Лисовец), 11:05 — 1:1. Арзамасцев — 4 (бол., Кадейкин, Кугрышев), 16:41 — 2:1. Бэйлен — 4 (бол., Гика, Седлак), 20:28 — 2:2. Ларсен — 7 (бол., Умарк), 25:39 — 3:2. Умарк — 8 (Маннинен, Ларсен), 32:41 — 4:2. Жарков — 3, 47:51 — 5:2.

Вратари: Кареев — Сухачев (Галимов, 37:35).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 41 (16+13+12) — 30 (10+10+10).

Судьи: Белов, Кочетов.

3 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».

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