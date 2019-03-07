"Салават Юлаев" обыграл "Металлург" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

"Салават Юлаев" обыграл "Металлург" в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина - 3:2 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Линус Умарк на 12-й минуте дополнительного времени.

Уфимцы выиграли серию со счетом 4-2. Команда в полуфинале Восточной конференции присоединилась к "Автомобилисту" и "Авангарду".

КХЛ

Кубок Гагарина

1/4 финала Восточной конференции

Шестой матч

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Хартикайнен - 4 (Кемппайнен, Умарк), 14:20 - 1:0. Булирж - 2 (бол., Шор, Мозякин), 36:25 - 1:1. Шор - 2 (Дронов, Любимов), 39:58 - 1:2. Хартикайнен - 5 (Бурмистров, Умарк), 59:14 - 2:2. Кемппайнен - 3 (Сергеев, Хартикайнен), 71:54 - 3:2.

Вратари: Метсола (58:49 - 59:14) - Кошечкин.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 25 (7+6+6+6) - 48 (16+11+14+7).

Судьи: Раводин, Франо.

7 марта. Уфа. "Уфа-Арена".

Счет в серии - 4-2 (1:2 ОТ, 4:1, 5:1, 1:2 ОТ, 3:2).