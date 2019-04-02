"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" и сократил счет в финале "Востока"

"Салават Юлаев" победил "Авангард" в третьем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ (5:1). В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Артем Сергеев, Йоонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен, Максим Майоров и Петр Хохряков, у команды из Омска отличился Денис Зернов.

Счет в серии составляет 1-2 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе.

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Третий матч

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск) - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Сергеев - 1 (Майоров, Хохряков), 10:53 - 1:0. Кемппайнен - 9 (Хартикайнен, Умарк), 14:12 - 2:0. Хартикайнен - 7 (Умарк, Ларсен), 19:25 - 3:0. Зернов - 4 (бол., Деарне, Фрэнсон), 37:08 - 3:1. Майоров - 2 (п.в., Жарков), 58:50 - 4:1. Хохряков - 2 (Кугрышев), 59:42 - 5:1.

Вратари: Метсола - Бобков (Налимов, 20:00, 58:18 - 58:50).

Штраф: 16 - 10.

Броски: 29 (7+13+9) - 30 (10+15+5).

Судьи: Наумов, Франо.

2 апреля. Уфа. "Уфа-Арена".

Счет в серии: 1-2 (3:4 ОТ, 1:4, 5:1)

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