«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», Хартикайнен сделал дубль

«Салават Юлаев» выиграл у «Адмирала» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Теему Хартикайнен. Также отличился Никита Сошников.

«Салават» набрал 63 очка и занимает шестое место на Востоке. У «Адмирала» 54 очка и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Сошников — 23 (Семенов, Пашнин), 11:35 — 1:0. Хартикайнен — 20 (бол., Сошников, Умарк), 30:28 — 2:0. Хартикайнен — 21 (Кугрышев, Кадейкин), 34:10 — 3:0.

Вратари: Метсола — Олкинуора.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (11+14+8) — 21 (6+6+9).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

11 февраля. Уфа. «Уфа-Арена».