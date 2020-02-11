«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», Хартикайнен сделал дубль
19:15
«Салават Юлаев» выиграл у «Адмирала» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль сделал Теему Хартикайнен. Также отличился Никита Сошников.
«Салават» набрал 63 очка и занимает шестое место на Востоке. У «Адмирала» 54 очка и девятая позиция.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Сошников — 23 (Семенов, Пашнин), 11:35 — 1:0. Хартикайнен — 20 (бол., Сошников, Умарк), 30:28 — 2:0. Хартикайнен — 21 (Кугрышев, Кадейкин), 34:10 — 3:0.
Вратари: Метсола — Олкинуора.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (11+14+8) — 21 (6+6+9).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
11 февраля. Уфа. «Уфа-Арена».
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