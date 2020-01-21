«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал»
19:19
«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал» со счетом 2:0. Голы забили Дмитрий Кугрышев и Никита Сошников.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Кугрышев — 10, 28:03 — 1:0. Сошников — 20 (Умарк, Хартикайнен), 36:01 — 2:0.
Вратари: Метсола — Красоткин (58:57 — 59:03, 59:24).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 41 (13+18+10) — 27 (10+7+10).
Судьи: Гусев, Наумов.
21 января. Уфа. «Уфа-Арена».
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