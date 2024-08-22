«Салават Юлаев» объявил о возвращении Хохрякова

Нападающий Петр Хохряков подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимцев.

Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Ранее нападающий уже выступал за команду с 2018 по 2022 годы.

В прошедшем сезоне Хохряков выступал за «Амур». Он набрал 3 (1+2) очка в 12 матчах за хабаровчан.