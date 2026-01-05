«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым

«Салават Юлаев» объявил о заключении контракта с нападающим Евгением Кузнецовым.

Соглашение с 33-летним россиянином будет действовать до конца сезона-2025/26.

Кузнецов начал нынешний сезон в «Металлурге», за который провел 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков. 3 января стало известно, что клуб из Магнитогорска поместил форварда в список отказов по просьбе игрока.

5 января КХЛ сообщила, что «Салават Юлаев» забрал Кузнецова из списка отказов.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 40 очками в 42 матчах.