«Салават Юлаев» объявил о переходе форварда «Торпедо» Дениса Яна

Нападающий «Торпедо» Денис Ян перешел в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Нижегородцы получили денежную компенсацию.

В прошлом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 27-летний россиянин провел 59 матчей и набрал 17 (12+5) очков. В Кубке Гагарина на его счету 5 игр и 1 голевой пас.

Всего в КХЛ на счету Яна 127 игр и 64 (32+32) очка.