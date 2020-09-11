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«Салават Юлаев» объявил, что стадион команды разрешили заполнять на 50 процентов

10:57
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«Салават Юлаев» объявил о разрешении заполнять домашний стадион команды на 50 процентов.

Ранее было разрешено заполнять трибуны на 25 процентов. Ограничение установлено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Разрешение на заполнение арены на 50 процентов вступит в силу с игры против «Авангарда», которая запланирована на воскресенье, 13 сентября. Отмечается, что в день игры билеты в кассе продаваться не будут. Также, пресс-служба «Салавата Юлаева» обозначила правила посещения матчей:

«При входе в арену будет произведено измерение температуры тела: зрители с температурой, превышающей 37°C, не будут допущены на матчи. На входе будет осуществляться выдача одноразовых масок. Нахождение в средствах защиты обязательно в течение всего матча. По всей арене будут доступны антисептики. Кроме того, перед каждым перерывом будут дополнительно обработаны дверные ручки в фойе арены», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/50-zritelej-na-domashnih-matchah/

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