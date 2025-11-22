«Салават Юлаев» обменял защитника Калинюка в «Шанхай Дрэгонс»

«Салават Юлаев» обменял защитника Уайатта Калинюка в «Шанхай Дрэгонс».

За 28-летнего канадца уфимцы получили денежную компенсацию.

Калинюк перешел в «Салават Юлаев» в конце сентября результате обмена из «Ак Барса». За это время он провел 18 матчей за команду и набрал 5 (1+4) очков.

Сезон-2024/25 он выступал за «Лахти Пеликанс» в чемпионате Финляндии, где набрал 33 (10+23) очка в 59 матчах.

Ранее об обмене сообщал «СЭ».