«Салават Юлаев» обменял нападающего Федотова в «Сибирь»

«Салават Юлаев» обменял нападающего Илью Федотова в «Сибирь».

За игрока уфимцы получили денежную компенсацию.

В этом сезоне на счету 22-летнего форварда 14 матчей в регулярном чемпионате, в которых он отметился 2 результативными передачами. Ранее Федотов выступал за «Сочи», СКА, «Нефтехимик» и «Торпедо».

Всего за карьеру в КХЛ он провел 137 матчей с учетом плей-офф, забросил 15 шайб и отдал 13 ассистов.