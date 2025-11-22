«Салават Юлаев» обменял Калинюка в «Шанхай»

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» обменял защитника Уайатта Калинюка в «Шанхай».

Калинюк перешел в уфимский клуб в конце сентября результате обмена из «Ак Барса». 28-летний канадец принял участие в 18 матчах «Салавата Юлаева» и набрал 5 (1+4) очков.

Калинюк переехал в Россию летом 2025 года, в сезоне-2024/25 он выступал за «Лахти Пеликанс» в чемпионате Финляндии, где набрал 33 (10+23) очка в 59 матчах.