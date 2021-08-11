«Салават Юлаев» обменял Гиматова в «Спартак» на денежную компенсацию

«Салават Юлаев» объявил в Twitter о расставании с нападающим Эдуардом Гиматовым. 27-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в «Спартак».

? #HCSalavat и @spartak_hc произвели обмен.



?? Наш клуб получит денежную компенсацию, а форвард системы клуба Эдуард Гиматов продолжит карьеру в составе красно-белых. pic.twitter.com/Ei2bfelsLo — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) August 11, 2021

В минувшем сезоне Гиматов принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата и набрал 2 (1+1) очка. Сыграл в плей-офф четыре матча при показателе полезности «-1».