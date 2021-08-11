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«Салават Юлаев» обменял Гиматова в «Спартак» на денежную компенсацию

18:35
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«Салават Юлаев» объявил в Twitter о расставании с нападающим Эдуардом Гиматовым. 27-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в «Спартак».

В минувшем сезоне Гиматов принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата и набрал 2 (1+1) очка. Сыграл в плей-офф четыре матча при показателе полезности «-1».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsalavat/status/1425479659630833672

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