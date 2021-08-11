«Салават Юлаев» обменял Гиматова в «Спартак» на денежную компенсацию
18:35
«Салават Юлаев» объявил в Twitter о расставании с нападающим Эдуардом Гиматовым. 27-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в «Спартак».
В минувшем сезоне Гиматов принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата и набрал 2 (1+1) очка. Сыграл в плей-офф четыре матча при показателе полезности «-1».
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