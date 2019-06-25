"Салават Юлаев" обменял Елизарова в "Сочи"

"Салават Юлаев" произвел обмен с "Сочи", в результате которого в сочинскую команду перешел защитник Анатолий Елизаров.

В результате обмена уфимский клуб получил денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте "Сочи". Соглашение с хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В прошлом сезоне Елизаров провел в 40 матчей в регулярном чемпионате и 6 – в плей-офф, но результативными действиями не отметился.