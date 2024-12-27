«Салават Юлаев» обменяет Шарова в «Автомобилист»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Шаров будет обменян из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист» на денежную компенсацию.

29-летний россиянин в этом сезоне набрал 20 (8+12) очков в 37 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Ранее Шаров играл за «Сибирь» и «Ладу».