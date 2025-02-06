«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

«Салават Юлаев» набрал 71 очко и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» идет 9-м с 45 баллами.