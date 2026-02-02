«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Игра проходила 2 февраля на «Уфа-Арене».

Победу уфимцам принесли голы Никиты Зоркина и Евгения Кулика. У нижнекамцев отличился Никита Хоружев.

«Салават Юлаев» набрал 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 57 очками — на шестой строчке «Востока».