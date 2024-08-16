«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан в пятницу, 16 августа. Встреча состоится на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ХК «Салават Юлаев». Также игру покажут не телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime. Начало эфира — в 16.55 мск.
Предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 19 августа 2024 года. Участники: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Металлург», «Северсталь» и «Автомобилист».
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Команда из Уфы вылетела из 1/8 Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Клубу из Нижнекамска не хватило двух очков, чтобы выйти в плей офф КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -