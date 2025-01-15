«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Салават Юлаев» примет «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 15 января. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Уфе трансляцию также покажет местный канал «БСТ».

С ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встречаются в третий раз в сезоне, в первой игре победу одержали нижнекамцы (4:2, 23 ноября на своей площадке), во второй — уфимцы (7:4, 10 января на выезде).

«Салават Юлаев» набрал 58 очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» провел 44 матча и набрал 40 очков.

Матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс