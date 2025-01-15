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Сегодня, 15:30

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram

«Салават Юлаев» примет «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 15 января. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Уфе трансляцию также покажет местный канал «БСТ».

С ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встречаются в третий раз в сезоне, в первой игре победу одержали нижнекамцы (4:2, 23 ноября на своей площадке), во второй — уфимцы (7:4, 10 января на выезде).

«Салават Юлаев» набрал 58 очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» провел 44 матча и набрал 40 очков.

Матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
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