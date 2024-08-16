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Сегодня, 19:19

«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в Кубке Республики Башкортостан

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в товарищеском матче в Кубке Республики Башкортостан — 4:2.

У уфимского клуба шайбы забросили Глеб Кузьмин, Егор Сучков, Максим Загребин и Ильдан Газимов. У клуба из Нижнекамска отметились Вячеслав Лещенко и Никита Хоружев.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 18 августа с «Металлургом», днем ранее с «Магниткой» сыграет «Нефтехимик».

Хоккей. Товарищеский матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы: Кузьмин — 1 (бол., Цулыгин), 11:22 — 1:0. Сучков — 1, 20:08 — 2:0. Лещенко — 2 (Митякин), 28:28 — 2:1. Загребин — 1 (Великов), 30:43 — 3:1. Хоружев — 2 (Ди), 35:21 — 3:2. Газимов — 1 (Кузьмин, Набиев), 35:42 — 4:2.

Вратари: Вязовой — Загидулин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 34 (13+14+7) — 26 (6+12+8).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

16 августа. Уфа. Уфа-Арена. 3017 зрителей.

Хоккей
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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