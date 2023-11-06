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Сегодня, 16:53

«Салават Юлаев» забросил три шайбы за полторы минуты, но проиграл «Нефтехимику»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Нефтехимик» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

До середины третьего периода гости вели со счетом 4:0. У нижнекамцев отличились Данил Шерстобитов, Владимир Брюквин, Наиль Якупов и Александр Дергачев.

В середине третьего периода хозяева забросили три шайбы за полторы минуты: отметились Николя Мелош, Егор Сучков и Джош Ливо. Несмотря на это, уфимцы не смогли спастись от поражения.

«Салават Юлаев» занимает пятую строчку в Восточной конференции, набрав 33 очка в 27 играх. «Нефтехимик» идет восьмым (29 очков в 27 матчах).

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (0:3, 0:0, 3:1)

Голы: Шерстобитов — 2 (Скориков, Попов), 9:37 — 0:1. Брюквин — 5 (Соколов), 18:36 — 0:2. Н. Якупов — 5 (Митякин), 19:54 — 0:3. Дергачев — 8 (бол., Сетдиков, Белозеров), 46:51 — 0:4. Мелош — 1 (Сучков), 49:09 — 1:4. Сучков — 3 (Башкиров, Кузьмин), 50:31 — 2:4. Ливо — 3 (Хмелевский), 50:49 -— 3:4.

Вратари: Ежов (Самонов, 20:00, 58:42) — Долганов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (7+13+11) — 27 (9+7+11).

Судьи: Мочалов, Юдаков.

6 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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