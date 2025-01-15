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Сегодня, 20:27

«Салават Юлаев» на своем льду разгромил «Нефтехимик»

Сергей Ярошенко
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«Салават Юлаев» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» — 5:0.

У хозяев отметился хет-триком и результативной передачей форвард Джошуа Ливо, также по три очка на счету нападающих Скотта Уилсона (1+2) и Нэйтана Тодда (0+3). Две результативные передачи отдал защитник Никита Зоркин.

«Салават Юлаев» (60 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (40 очков) — на 10-й строчке на «Востоке».

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Уилсон — 7 (Тодд, Цулыгин), 4:54 — 1:0. Ливо — 29 (Науменков, Зоркин), 22:10 — 2:0. Хмелевский — 18 (бол., Тодд, Ливо), 30:53 — 3:0. Ливо — 30 (Уилсон, Зоркин), 31:49 — 4:0. Ливо — 31 (Тодд, Уилсон), 44:08 — 5:0.

Вратари: Вязовой — Долганов (Озолин, 44:08).

Штраф: 28 — 45.

Броски: 25 (15+7+3) — 23 (4+13+6).

Судьи: Сергеев, Шувалов.

15 января. Уфа. Уфа-Арена. 6913 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
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Сибирь – Трактор
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