«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Уфе и завершилась победой гостей — 4:3.
Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Салават Юлаев» занимает пятую строчку в Восточной конференции, набрав 33 очка в 27 играх. «Нефтехимик» идет восьмым (29 очков в 27 матчах).
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|29
|16
|13
|37
|2
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|5
|Сал. Юлаев
|27
|16
|11
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|27
|13
|14
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|27
|20
|7
|41
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
|23
|21
|11
|Витязь
|27
|7
|20
|18
Результаты / календарь
27.10
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31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
|6.11
|10:00
|
Амур – Локомотив
|1 : 4
|6.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|3 : 4
|6.11
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|2 : 3 Б
|6.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|3 : 4 Б
|6.11
|17:00
|
Спартак – СКА
|3 : 2
|6.11
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|1 : 3
|6.11
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -
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