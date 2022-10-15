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Сегодня, 16:59

«Салават Юлаев» всухую победил «Нефтехимик»

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«Салават Юлаев» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» (4:0). В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал нападающий Сергей Шмелев.

Вратарь уфимцев Илья Ежов отразил 28 бросков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Дроздов — 2 (Мерфи, Мухамадуллин), 8:59 — 1:0. Коледов — 3 (бол., Науменков, Шмелев), 18:02 — 2:0. Пустозеров — 4 (Башкиров, Бирюков), 24:23 — 3:0. Шмелев — 7 (бол., Кадейкин, Бочаров), 38:51 — 4:0.

Вратари: Ежов — Тихомиров.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 26 (10+11+5) — 28 (6+11+11).

Судьи: Белов, Васильев.

15 октября. Уфа. Уфа-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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Динамо М – Сибирь
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15.10 14:00
Авангард – Адмирал
 3 : 4 Б
15.10 14:00
Барыс – Амур
 5 : 1
15.10 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
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15.10 15:30
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