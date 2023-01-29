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Сегодня, 16:49

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев забил Райан Мерфи, Данил Алалыкин, Александр Хмелевский. В составе гостей отметились Вячеслав Лещенко и Павел Порядин.

Уфимский клуб одержал третью победу подряд и набрал 69 очков (5-е место на Востоке). Нижнекамский клуб с 57 очками занимает 8-е место в Восточной конференции.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Мерфи — 4 (Антипин, Хмелевский), 27:07 — 1:0. Лещенко — 14 (Белозеров, Воробьев), 34:54 — 1:1. Порядин — 17 (мен., Митякин, Воробьев), 44:55 — 1:2. Алалыкин — 8 (бол., Антипин, Башкиров), 54:32 — 2:2. Хмелевский — 19 (Кадейкин, Науменков), 60:39 — 3:2.

Вратари: Ежов (60:07) — Тихомиров.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (5+9+10+1) — 20 (4+10+6+0).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

29 января. Уфа. Уфа-Арена. 7878 зрителей.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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8 Динамо Мн 57 22 35 57
9 Северсталь 56 22 34 56
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5 Сал. Юлаев 57 30 27 69
6 Авангард 55 32 23 68
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Барыс – Динамо М
 1 : 2 ОТ
29.01 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 3 : 2 ОТ
29.01 17:00
Ак Барс – Трактор
 - : -
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