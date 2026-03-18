«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 18 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Башкортостана могут смотреть игру на телеканале «БСТ» (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

«Салават Юлаев» набрал 74 очка в 66 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 69 очками в 66 играх идет на седьмой строчке «Востока». Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф.