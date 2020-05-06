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«Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с Пашниным на следующий сезон

13:59

«Салават Юлаев» не стал продлевать соглашение с защитником Михаилом Пашниным, сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.

30-летний защитник присоединился к команде из Уфы летом 2019 года, подписав контракт на 1 год. На его счету 12 (2+10) очков в 60 матчах за «Салават Юлаев» в сезоне-2019/20.

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