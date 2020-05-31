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«Салават Юлаев» не может выплатить игрокам личные бонусы за сезон

15:58
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«Салават Юлаев» не может выплатить игрокам личные бонусы за сезон, сообщает «Горобзор.ру». Также не все спортсмены получили зарплату за апрель.

В уфимском клубе сообщили, что деньги за последний месяц отдадут вместе с прописанными в контракте премиями.

Отметим, что в прошлом месяце в «Салавате Юлаеве» задержали зарплату на девять дней. Позже долг погасили, но источником финансирования выступила не компания «Башнефть», а другие резервные источники.

Напомним, что у клуба есть долг более 600 миллионов, кредит 150 млн (в залог отдали ледовый дворец в Нефтекамске).

Изначально хоккеистам «Салавата» пообещали выплатить заработную плату 15 мая. В случае, если сегодня, 31 мая, хоккеисты не получат деньги, они могут обратиться в суд.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/43089-u-salavata-yulaeva-ostaetsya-odin-den-chtoby-vyplatit-hokkeistam-bonusy-i-chast-zarplaty

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