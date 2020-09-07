«Салават Юлаев» на выезде победил минское «Динамо»

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Маркус Гранлунд. Также отличились Петр Хохряков и Михаил Воробьев. У хозяев забивали Алексей Протас, Шэйн Принс и Артем Демков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Голы: Протас — 1 (бол., Альмквист), 6:18 — 1:0. Принс — 1 (Паре, Шарангович), 7:59 — 2:0. Гранлунд — 2 (Хартикайнен, Мухамадуллин), 10:21 — 2:1. Хохряков — 1, 16:15 — 2:2. Гранлунд — 3 (Хартикайнен, Бирюков), 29:32 — 2:3. Воробьев — 1 (бол., Кугрышев, Кадейкин), 39:23 — 2:4. Демков — 2 (бол., Спунер, Менелл), 49:11 — 3:4.

Вратари: Фурх (58:41) — Метсола.

Штраф: 27 — 4.

Броски: 23 (6+7+10) — 23 (7+11+5).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

7 сентября. Минск. «Минск-Арена». 4581 зритель.