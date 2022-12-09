«Салават Юлаев» может подписать нападающего из Северной Америки

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающим из Северной Америки.

— «Салават Юлаев» ведет переговоры с североамериканским нападающим. При этом есть вероятность подписания сразу контракта на следующий сезон, — сказал Баширов.

«Салават Юлаев» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 49 очков в 39 матчах.