«Салават Юлаев» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Салават Юлаев» примет «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 3 января. Игра пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала. В Уфе встречу вдобавок транслирует местный канал «БСТ», а в Магнитогорске — «ТВ-ИН».
Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
«Салават Юлаев» набрал 67 очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» провел 51 игру и набрал 66 очков. Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, в предыдущих трех матчах победу одержали магнитогорцы.
Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|49
|26
|23
|59
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|3
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|4
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|51
|27
|24
|57
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|3.02
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
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