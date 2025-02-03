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Сегодня, 15:30

«Салават Юлаев» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Салават Юлаев» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram

«Салават Юлаев» примет «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 3 января. Игра пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала. В Уфе встречу вдобавок транслирует местный канал «БСТ», а в Магнитогорске — «ТВ-ИН».

Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 67 очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» провел 51 игру и набрал 66 очков. Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, в предыдущих трех матчах победу одержали магнитогорцы.

Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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2 Автомобилист 50 31 19 68
3 Ак Барс 50 33 17 68
4 Сал. Юлаев 50 32 18 67
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 51 27 24 57
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
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