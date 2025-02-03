«Салават Юлаев» примет «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 3 января. Игра пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала. В Уфе встречу вдобавок транслирует местный канал «БСТ», а в Магнитогорске — «ТВ-ИН».

Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 67 очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» провел 51 игру и набрал 66 очков. Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, в предыдущих трех матчах победу одержали магнитогорцы.

Матч «Салават Юлаев» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс