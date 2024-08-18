«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в Кубке Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан обыграл «Металлург» со счетом 3:1.

В составе уфимцев отличились Ярослав Цулыгин, Александр Хмелевский и Джош Ливо. У магнитогорцев гол на счету Владислава Еременко.

В следующем матче «Салават Юлаев» 19 августа сыграет с «Автомобилистом», «Металлург» встретится с «Северсталью».

Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Цулыгин — 1 (Ливо, Шаров), 12:16 — 1:0. Хмелевский — 1 (бол., Шаров, Ливо), 17:48 — 2:0. Еременко — 1 (М. Хабаров, Грасс), 51:08 — 2:1. Ливо — 1 (п.в., Самонов), 59:28 — 3:1.

Вратари: Самонов — Набоков (59:04 — 59:28).

Штраф: 6 — 7.

Броски: 24 (6+6+12) — 35 (13+7+15).

Судьи: Акузовский, Степучев.

18 августа. Уфа. Уфа-Арена.