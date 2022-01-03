«Металлург» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» в домашнем матче КХЛ проиграл в овертайме «Металлургу» со счетом 3:4.

Победу команде принес Филип Майе, забивший в овертайме. Также отметились Андрей Чибисов и Никита Коростелев, отправивший в ворота соперника две шайбы.

Таким образом, «Металлург» вернулся на первое место Восточной конференции, набрав 68 очков. У «Салавата Юлаева» 60 очков и четвертая позиция на Востоке.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Чибисов — 18 (Коростелев, Карри), 20:38 — 0:1. Коростелев — 16 (Чибисов), 23:19 — 0:2. Коростелев — 17 (бол., Чибисов, Майе), 26:02 — 0:3. Башкиров — 7, 27:01 — 1:3. Тихонов — 4 (бол., Ларсен, Гранлунд), 32:22 — 2:3. Башкиров — 8 (Кулемин, Тихонов), 59:47 — 3:3. Майе — 15 (бол., Хультстрем), 61:59 — 3:4.

Вратари: Метсола (Шарыченков, 26:02, 59:31 — 59:47) — Олкинуора.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (5+9+10+1) — 43 (13+12+14+4).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

3 января. Уфа. Уфа-Арена. 5808 зрителей.