Шайба Керрана в конце третьего периода принесла «Металлургу» победу над «Салаватом Юлаевым»
«Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе гостей отличились Филипп Майе, Никита Коростелев и Коди Керран. Керран принес своей команде победу, забросив за 3 минуты и 19 секунд до конца третьего периода. У хозяев забили Александр Хмелевский и Павел Коледов, обе шайбы были заброшены «Салаватом» в большинстве.
«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции с 22 очками в 14 матчах. «Салават Юлаев» занимает третью строчку с 18 очками в 15 играх.
«Металлург» проведет следующий матч на выезде против «Авангарда» 8 октября. «Салават Юлаев» в этот же день примет на своей площадке московское «Динамо».
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Хмелевский — 7 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 2:12 — 1:0. Коледов — 2 (бол., Науменков, Шмелев), 7:14 — 2:0. Майе — 9, 8:45 — 2:1. Коростелев — 3 (бол., Яковлев), 13:52 — 2:2. Керран — 2 (Чибисов, Фисенко), 56:41 — 2:3.
Вратари: Кареев (57:51) — Паскуале.
Штраф: 27 — 10.
Броски: 35 (9+15+11) — 26 (12+5+9).
Судьи: Бирин, Щенев.
6 октября. Уфа. Уфа-Арена. 6564 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -