Шайба Керрана в конце третьего периода принесла «Металлургу» победу над «Салаватом Юлаевым»

«Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе гостей отличились Филипп Майе, Никита Коростелев и Коди Керран. Керран принес своей команде победу, забросив за 3 минуты и 19 секунд до конца третьего периода. У хозяев забили Александр Хмелевский и Павел Коледов, обе шайбы были заброшены «Салаватом» в большинстве.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции с 22 очками в 14 матчах. «Салават Юлаев» занимает третью строчку с 18 очками в 15 играх.

«Металлург» проведет следующий матч на выезде против «Авангарда» 8 октября. «Салават Юлаев» в этот же день примет на своей площадке московское «Динамо».

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хмелевский — 7 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 2:12 — 1:0. Коледов — 2 (бол., Науменков, Шмелев), 7:14 — 2:0. Майе — 9, 8:45 — 2:1. Коростелев — 3 (бол., Яковлев), 13:52 — 2:2. Керран — 2 (Чибисов, Фисенко), 56:41 — 2:3.

Вратари: Кареев (57:51) — Паскуале.

Штраф: 27 — 10.

Броски: 35 (9+15+11) — 26 (12+5+9).

Судьи: Бирин, Щенев.

6 октября. Уфа. Уфа-Арена. 6564 зрителя.