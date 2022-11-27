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Сегодня, 16:42

«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе магнитогорского клуба отметились Семен Кошелев, Егор Коробкин и Филипп Майе. За команду из Уфы забил Глеб Кузьмин.

«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» и занимает второе место на Востоке с 48 очками в 34 матчах.

«Салават Юлаев» находится на пятой строчке, набрав 43 очка в 35 играх.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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