«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

«Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе магнитогорского клуба отметились Семен Кошелев, Егор Коробкин и Филипп Майе. За команду из Уфы забил Глеб Кузьмин.

«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» и занимает второе место на Востоке с 48 очками в 34 матчах.

«Салават Юлаев» находится на пятой строчке, набрав 43 очка в 35 играх.