«Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев»

«Металлург» победил «Салават Юлаев» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Сергей Плотников. Также отличился Деннис Расмуссен. У «Салавата» забил Тему Хартикайнен.

«Магнитка» набрала 46 очков и занимает третье место на Востоке. У «Салавата» 43 очка и пятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Плотников — 7 (Расмуссен, Минулин), 3:32 — 0:1. Хартикайнен — 17 (бол., Гранлунд, Ларсен), 24:35 — 1:1. Расмуссен — 2 (бол., Яковлев, Нестрашил), 52:08 — 1:2. Плотников — 8 (мен., п.в.), 59:23 — 1:3.

Вратари: Метсола (58:38 — 59:23) — Кошечкин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (10+12+10) — 40 (14+12+14).

Судьи: Бирин, Оленин.

7 декабря. Уфа. «Уфа-Арена». 2433 зрителя.