«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив»
«Салават Юлаев» дома обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе уфимского клуба забивали Михаил Науменков и Александр Хмелевский. У ярославского клуба отличился Иван Чехович.
«Салават Юлаев» с 57 очками занимает 4-е место на Востоке. «Локомотив» с 65 очками — на 2-й строчке Запада.
Хоккей
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Чехович — 8 (бол., Сергеев), 19:20 — 0:1. Науменков — 6 (бол., Шмелев, Хмелевский), 39:21 — 1:1. Хмелевский — 15 (бол., Дроздов, Кулемин), 46:40 — 2:1.
Вратари: Ежов — Исаев (58:40).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 16 (5+8+3) — 27 (9+11+7).
Судьи: Наумов, Ромасько.
4 января. Уфа. Уфа-Арена.
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|Торпедо
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|4.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Локомотив
|2 : 1
|4.01
|14:30
|
Трактор – СКА
|3 : 9
|4.01
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|4.01
|17:00
|
Нефтехимик – Спартак
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