«Салават Юлаев» — «Локомотив»: видеообзор матча Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославской команды.

Видеообзор матча опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Локомотив» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч команд пройдет 5 мая в Ярославле.