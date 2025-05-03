«Салават Юлаев» — «Локомотив»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
«Салават Юлаев» и «Локомотив» встретятся в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина в субботу, 3 мая. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Локомотив» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».
В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ» и «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Ярославле игру также будет показывать канал «Первый ярославский», а в Уфе — «БСТ».
После трех матчей серии полуфинала Кубка Гагарина счет 2-1 в пользу «Локомотива». В предыдущих раундах «Салават Юлаев» победил «Сибирь» и «Спартак», а «Локомотив» — «Торпедо» и «Авангард».
Матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -