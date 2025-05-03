Хоккей
3 мая, 10:30

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

«Салават Юлаев» и «Локомотив» встретятся в матче полуфинала КГ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», соцсети

«Салават Юлаев» и «Локомотив» встретятся в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина в субботу, 3 мая. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Локомотив» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ» и «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Ярославле игру также будет показывать канал «Первый ярославский», а в Уфе — «БСТ».

После трех матчей серии полуфинала Кубка Гагарина счет 2-1 в пользу «Локомотива». В предыдущих раундах «Салават Юлаев» победил «Сибирь» и «Спартак», а «Локомотив» — «Торпедо» и «Авангард».

Матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Ткачев — о победе над «Динамо»: «Счет в серии не отображает того, что происходит на площадке»

Джош Ливо сыграет за «Салават Юлаев» в четвертом матче серии с «Локомотивом»
