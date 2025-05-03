«Салават Юлаев» и «Локомотив» встретятся в матче полуфинала КГ

«Салават Юлаев» и «Локомотив» встретятся в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина в субботу, 3 мая. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Локомотив» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ» и «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Ярославле игру также будет показывать канал «Первый ярославский», а в Уфе — «БСТ».

После трех матчей серии полуфинала Кубка Гагарина счет 2-1 в пользу «Локомотива». В предыдущих раундах «Салават Юлаев» победил «Сибирь» и «Спартак», а «Локомотив» — «Торпедо» и «Авангард».

Матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс