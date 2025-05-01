«Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом» в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина в четверг, 1 мая. Игра состоится на льду «Уфа Арены» в Уфе. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Салават Юлаев» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Республике Башкортостан трансляция будет на телеканале БСТ с 15.45 по местному времени. Жители Ярославля смогут следить за игрой своей команды на канале «Первый ярославский».

Счет в серии — 1-1.

