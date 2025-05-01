«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
«Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:2.
У гостей 2 очка на счету Алексея Береглазова (1+1) и Максим Березкина (1+1), также голы забили Никита Кирьянов и Александр Радулов. У хозяев по шайбе забросили Владислав Ефремов и Александер Хмелевский.
В концовке встречи судьи отменили гол форварда «Салавата Юлаева» Александера Хмелевского при счете 2:3.
В третьем периоде нападающий уфимцев Петр Хохряков врезался в борт после силового приема Никиты Черепанова. Хохрякову понадобилась помощь врачей, его унесли со льда на носилках в специальном шейном фиксаторе.
Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.
Кубок Гагарина. 1/2 финала. Третий матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Береглазов — 1 (бол., Березкин, Каюмов), 6:46 — 0:1. Ефремов — 5 (Горшков, Черный), 23:30 — 1:1. Кирьянов — 1, 32:46 — 1:2. Радулов — 5 (Елесин, Береглазов), 39:25 — 1:3. Хмелевский — 7 (Цулыгин, Ремпал), 53:12 — 2:3. Березкин — 6 (бол., п.в., Шалунов, Николаев), 58:10 — 2:4.
Вратари: Вязовой (51:29 — 53:12, 56:01 — 57:32, 57:48 — 58:10) — Исаев.
Штраф: 8 — 27.
Броски: 30 (11+5+14) — 24 (6+13+5).
Судьи: Акузовский, Морозов.
1 мая. Уфа. Уфа-Арена. 8487 зрителей.
Счет в серии: 1-2.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -