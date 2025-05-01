«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:2.

У гостей 2 очка на счету Алексея Береглазова (1+1) и Максим Березкина (1+1), также голы забили Никита Кирьянов и Александр Радулов. У хозяев по шайбе забросили Владислав Ефремов и Александер Хмелевский.

В концовке встречи судьи отменили гол форварда «Салавата Юлаева» Александера Хмелевского при счете 2:3.

В третьем периоде нападающий уфимцев Петр Хохряков врезался в борт после силового приема Никиты Черепанова. Хохрякову понадобилась помощь врачей, его унесли со льда на носилках в специальном шейном фиксаторе.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.

Кубок Гагарина. 1/2 финала. Третий матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Береглазов — 1 (бол., Березкин, Каюмов), 6:46 — 0:1. Ефремов — 5 (Горшков, Черный), 23:30 — 1:1. Кирьянов — 1, 32:46 — 1:2. Радулов — 5 (Елесин, Береглазов), 39:25 — 1:3. Хмелевский — 7 (Цулыгин, Ремпал), 53:12 — 2:3. Березкин — 6 (бол., п.в., Шалунов, Николаев), 58:10 — 2:4.

Вратари: Вязовой (51:29 — 53:12, 56:01 — 57:32, 57:48 — 58:10) — Исаев.

Штраф: 8 — 27.

Броски: 30 (11+5+14) — 24 (6+13+5).

Судьи: Акузовский, Морозов.

1 мая. Уфа. Уфа-Арена. 8487 зрителей.

Счет в серии: 1-2.