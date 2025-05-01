Хоккей
1 мая, 16:26

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Сергей Ярошенко
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче серии.
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:2.

У гостей 2 очка на счету Алексея Береглазова (1+1) и Максим Березкина (1+1), также голы забили Никита Кирьянов и Александр Радулов. У хозяев по шайбе забросили Владислав Ефремов и Александер Хмелевский.

Силовой прием от&nbsp;защитник &laquo;Салавата&raquo; Динара Хафизуллина (№ 63).«Салават» и «Локомотив» наконец-то выдали яркий матч! Но не обошлось без очень спорных судейских решений

В концовке встречи судьи отменили гол форварда «Салавата Юлаева» Александера Хмелевского при счете 2:3.

В третьем периоде нападающий уфимцев Петр Хохряков врезался в борт после силового приема Никиты Черепанова. Хохрякову понадобилась помощь врачей, его унесли со льда на носилках в специальном шейном фиксаторе.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.

Кубок Гагарина. 1/2 финала. Третий матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Береглазов — 1 (бол., Березкин, Каюмов), 6:46 — 0:1. Ефремов — 5 (Горшков, Черный), 23:30 — 1:1. Кирьянов — 1, 32:46 — 1:2. Радулов — 5 (Елесин, Береглазов), 39:25 — 1:3. Хмелевский — 7 (Цулыгин, Ремпал), 53:12 — 2:3. Березкин — 6 (бол., п.в., Шалунов, Николаев), 58:10 — 2:4.

Вратари: Вязовой (51:29 — 53:12, 56:01 — 57:32, 57:48 — 58:10) — Исаев.

Штраф: 8 — 27.

Броски: 30 (11+5+14) — 24 (6+13+5).

Судьи: Акузовский, Морозов.

1 мая. Уфа. Уфа-Арена. 8487 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
  • Владимир Соколов

    Это не решающий момент в серии. Салавату можно доказать следующими играми кто прав а кто виноват . А спорить годами бесполезно. При всем при этом Локомотив очень тяжелый соперник для любой команды и по сути по их сценарию была игра . Но моментами судейство не очень понятно в обе стороны . Но так бывает. И в НХЛ тоже очень много ошибок судьи допускают. Один и тот же момент могут судить по разному

    02.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ты по существу что-нибудь напиши))) А то заладил, как дурак кирзовый, да кирзовый)))

    02.05.2025

  • Archon

    "Паровоз",конунг-"Ерислейф"(как выражались викинги) выиграет серию.А башкиры так и останутся с выдуманными визгами о "несправедливости". "Салават",ну вы же НЕ ВЫИГРАЛИ!!! Что теперь киздеть?? И разве вы ИМЕННО ВЫИГРАЛИ этот матч?? (ну так,объективно,по-совести)?? Вы пытались его СПАСТИ! Но не выиграть! Вы не лидировали!. А тот ,кто ссылается на ОДНУ шайбу и выдуманное "судейство" = уже ДЕВОЧКА СОПЛИВАЯ,а не мужик!!! А "Паровоз" = ребятки весьма сУрьёзные," очков не носят". Их братва в самолёте горела!((( ..Так что пугать их вашей конской колбасой = "дохлый номер". (пока шутим). З.ы. И что самое прикольное в этом замесе,так это Радулов: он и с вами,"зеленёненькими" был чемпионом - и БЕЗ вас будет чемпионом,в составе "Паровоза"))) Вот когда вы начнёте табуретки-то грызть.. Забивает ведь))

    02.05.2025

  • 57

    makenick071 Схлопотал в Уфе жёстко, бедолага..........

    01.05.2025

  • 57

    Халявная.....

    01.05.2025

  • 57

    makenick071 Как же тебя, похоже, отимели в Уфе........

    01.05.2025

  • 57

    Чктыре чтоли было зуба?

    01.05.2025

  • 57

    Футболист Сапогов Сапог ты кирзовый! В Армии не бывший.....

    01.05.2025

  • 57

    Кирзовый ты сапог!

    01.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Адьос, а что значит красивше? Это твой точка зрения или еще кого?))) Конечно, Спартак обосрался ведя 3:1, а так СЮ был бы уже в отпуске. Но это проблемы Спартака. А Локо играет грамотно. Красавчики. Ярославль - вы заслужили победу в КГ, как никто иной!!!! Помним 07.09.2011!!!!

    01.05.2025

  • 57

    Тьфу на тебя!

    01.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ярославль с победой! Завтра и мы начнем подъем к финалу, отступать некуда.

    01.05.2025

  • Abellardo

    Спасибо, понял.

    01.05.2025

  • 57

    Abellardo. Неа! СЮ был значительно красивше! Но у Никитина команда без эмоций, продуманно играет. То-ли дело - со Спартаком игра! Весело было смотреть хоккей!

    01.05.2025

  • Abellardo

    Один минус - надо быть луше в трёх периодах.

    01.05.2025

  • Abellardo

    ...поэтому и проиграла.

    01.05.2025

  • Abellardo

    Вайсфельд сказал, что если игра высоко поднятой клюшкой была после броска, то это не нарушение. В прошлом один из лучших арбитров. Я в хоккейных правилах тоже не силен.

    01.05.2025

  • Abellardo

    Локо был значительно лучше?

    01.05.2025

  • Palacios

    Как самому себе плюсуется/минусуется? ) Болезнь прогрессирует?

    01.05.2025

  • Palacios

    Локо молодцы! Этот СЮ не достоин играть в полуфинале! Позорище, всё задним числом.

    01.05.2025

  • Питерский пёс

    падая ты этой ногой 2 раза бъешь с разных точек, значит ты виноват

    01.05.2025

  • Владимир Евдокимов

    Тут как футболе, кто то руку подбивает к мячу а кто то клюшку на своего подталкивает это теперь все по правилам. К сожалению эти правила только судьи знают

    01.05.2025

  • 57

    Нет. Был на игре.

    01.05.2025

  • 57

    Сложно с Локомотивом. Хорошо обучены не давать сопернику играть. Был на игре.

    01.05.2025

  • makenick071

    А когда такие ушлепошные команды типа Сала-Юла , чудом прошедшие Сибирь и потом прошедшие в четверку - существование самой команды САЛО-Юло - вот это точно Российский хоккей не красит , а дегтем мажет.

    01.05.2025

  • makenick071

    Отстойное САЛо-Юло получает по заслугам

    01.05.2025

  • makenick071

    Существование в КХЛ команды-"Сало ЮЛа" это главный позор КХЛ. Этому АМорфному объединению не устроившихся в любые другие хоккейные клубы игроков - надо запретить Выше шестого места-занимать в итоговой таблице . А то ,что САло прибили так это за то, чтоэто ОНО чужое место занимает и в регулярке и сечас вэтой паре. "СКА из СПб", при всей куче своих недостатков - просто "невинный младенец".

    01.05.2025

  • makenick071

    Если по -Вашему Сало-Юло "прибили" - так это поделом. Может быть Вам не известно,что Единственная в КХЛ, купившая Кубок Гагарина за счет подсуживавших им "тандемом судей: Белов +Гашилов"-это ушлепошный Салаватюлаев" Кто не знает эта "парочка" удалила на 5 минут игрока Атланта Ф Федорова, который владея шайбой якобы совершил столкновение с Саловцем Антиповым, который был без шайбы и С-Ю получив численное преимущество забила два гола в игре , которую они обязаны были проиграть. Потом Белов и Гашилов официально ( на следующий после той игры день)- признали СВОЮ "ошибку" и уже более 13 сезонов ВМЕСТЕ никогда не судили и не судят ни на одной игры... Отстойное САЛАюло навсегда будет позорной командой ,кто бы за нее не играл. Кстати , Тренер Виктор Козлов входил в состав той команды,и он забил один из двух голов во время этого фуфло-большинства. И что тогда он Виктора Гашилова не ругал за неправильное удаление игрока Атланта,как он ругал его после 2-6 от Спартака в четвертой игре.

    01.05.2025

  • Сергей Макурин

    ты ид?шь по улице. тебе ставят подножку, падая ты ногой выбиваешь зубы шутнику. судья сажает тебя на 4 года. вопрос, виноват ты или нет, нес?шь ответсвенность за свою ногу?

    01.05.2025

  • Павел Леонидович

    если так будет и в следующей игре, то Локо в финале

    01.05.2025

  • fktrc

    Очередной судейский скандал! Что же с полосатыми происходит?!

    01.05.2025

  • Highlander

    На их месте должны были быть мы.

    01.05.2025

  • Адекватный спартач

    В моем понимании, момент с удалением Черепанова и травмой Хохрякова тянет на 2 минуты максимум. Был силовой прием, ноги Черепанова не оторвались от льда (он не прыгал). В НХЛ могли вообще ничего не дать... А за дальнейшее движение своей клюшки несет ответственность ее владелец. Просто непонятно, почему дали 2+2. Оба момента тянули на удаления по 2 минуты.

    01.05.2025

  • антимодель

    Вопрос не в том, донесут или нет. Все все прекрасно понимают. Вопрос в том, смогут ли реализовать.

    01.05.2025

  • Vuittonich

    А видно, что ты дурачок, ты мог не писать за кого ты. У тебя остальные проводницы/шпицы. Твое же чучело красно-белое действительно с маленькой, тут ты прав.

    01.05.2025

  • Александр Селиверстов

    Победная шайба Радулова была шикарна. Спасибо, Локо, за классную игру и победу!

    01.05.2025

  • BigStar

    спасибо, кэп)) надеюсь тш донесет это до оставшихся в живих игроков))

    01.05.2025

  • Новоуепинни

    че за фигня пошла с судейками в футбике и хоккее? в футбике поросося сам подставляет руку коня под мяч, коням дают пеналь. щас защ паровозов сам поднял клюшку напа уфы, попал себе же в рожу, гол отменяют и еще и удаляют уфу. причем и там и там такая дичь - после просмотров телика. где набирают этот шлак? увольнять нафик

    01.05.2025

  • антимодель

    Ну и секретный секрет для Салавата Юлаева в этой серии, чтобы побеждать Локомотив надо не пропускать первыми, не удаляться, и прибавлять в скорости.

    01.05.2025

  • BigStar

    заминусовал, ответь за что, Хуиз. обьясни свою позицию, открой тайну правил КХЛ

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Понял.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    ))) Это да. И серия с "Трактором" меня разочаровывает пока.

    01.05.2025

  • BigStar

    Не, Ян бил по шайбе. Чувак подбил его клюшку себе в лицо. На что он рассчитывал? Что Ян моментально остановит клюшку?? Ну нет же…ну это ключевой момент. Об этом говорил Козлов судье. Я понимаю, что в правилах не силен, но с логикой вроде все в порядке было. Пусть объяснят знающие люди, как так то? Еще раз. Игрок бьет. Бьет не по клюшке, не по зубам. Бьет по шайбе. Его клюшку в этом момент подбивает чудак и клюшка (надо же не остановилась в мгновение) отлетает чудаку в зубы. Чистейший гол отняли и 2+2 воткнули.

    01.05.2025

  • Alexey Tarasov

    Оказывается Пан БРАТСКИЙ БРАТ:metal::v:?:wink:

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Я болею за Спартак, но Локо мне земляки

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Несомненно.

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Твоё право)

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Это будет очень печально. Впрочем... Если вы страдаете бессонницей... Сморите игры "Локомотива" и болейте за него.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Не страшно, я болельщик "Динамо".) Да и "Трактор" люблю. Хотя не так, как "Динамо" и "Салават".))

    01.05.2025

  • Вот и сказочке конец!)

    Судьи продолжают чудить.

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Надеюсь именно Локо станет чемпионом

    01.05.2025

  • Alexey Tarasov

    Я если честно тоже.Но если Салават выйдет в финал То шансов на К/Г у него мало:point_up:??:100:

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Спартак с большой пишется олух

    01.05.2025

  • Иваныч

    Такие игры не красят российский хоккей.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Очень. И "Динамо". И "Трактор".

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Дело твоё, а Салават нравится?)

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Не нравится мне "Локомотив".

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Ну... Я бы не хотел видеть "Локомотив" победителем.

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Чем?

    01.05.2025

  • Alexey Tarasov

    что или кто расстроило Пана?:smile:

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Плохо.

    01.05.2025

  • Алексей А.

    Салават был лучше в 3-м периоде!

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    Вперед Локо, чуть не засудили

    01.05.2025

  • антимодель

    Хорошая игра. Салавату, как и любой команде, откровенно, тяжело против Ярославского катеначчо. Но все же сегодня и скорости были, и эмоции, и голы. Локомотив с победой. Хохрякову здоровья.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спасибо судьям за победу

    01.05.2025

  • Vitamin007

    Уфа была лучше!

    01.05.2025

  • Адекватный спартач

    Шайба дяди Саши и третий период - огонь! Хохрякову - здоровья!

    01.05.2025

  • Rishat Gafarov

    М-да...

    01.05.2025

