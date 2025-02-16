«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в овертайме

«Салават Юлаев» дома обыграл «Локомотив» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Михаил Науменков, две голевые передачи сделал Александр Хмелевский. У гостей голы забили Александр Елесин и Никита Черепанов.

«Салават Юлаев» набрал 75 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ. Ранее участие в Кубке Гагарина гарантировали «Локомотив» и «Трактор». Ярославцы с 85 очками — лидируют в таблице «Запад».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Науменков — 4 (Хмелевский, Ян), 0:35 — 1:0. Черепанов — 3 (Фрэз, Гернат), 20:57 — 1:1. Елесин — 3 (Алексеев, Кирьянов), 27:42 — 1:2. Комаров — 1 (Варлов, Ефремов), 35:35 — 2:2. Уилсон — 8 (Хмелевский, Науменков), 60:58 — 3:2.

Вратари: Вязовой — Мельничук.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 21 (4+5+11+1) — 27 (11+9+6+1).

Судьи: Дударов, Наумов.

16 февраля. Уфа. Уфа-Арена.