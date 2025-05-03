«Локомотив» всухую обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
«Локомотив» на выезде победил «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.
У ярославской команды по 2 (1+1) очка набрали Илья Николаев и Даниил Тесанов, еще одна заброшенная шайба на счету Егора Сурина.
«Локомотив» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч команды проведут в понедельник, 5 мая, в Ярославле. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
Кубок Гагарина. 1/2 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы: Тесанов — 2 (Кирьянов, Николаев), 14:51 — 0:1. Николаев — 1 (Тесанов, Береглазов), 19:58 — 0:2. Сурин — 3 (Красковский), 22:24 — 0:3.
Вратари: Самонов (55:12 — 56:56) — Исаев.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (9+10+8) — 22 (10+7+5).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
3 мая. Уфа. Уфа-Арена. 8402 зрителя.
Счет в серии: 1-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -