3 мая, 16:14

«Локомотив» всухую обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Алина Савинова
Артем Горшков (слева) и Мартин Гернат (справа).
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Локомотив» на выезде победил «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

У ярославской команды по 2 (1+1) очка набрали Илья Николаев и Даниил Тесанов, еще одна заброшенная шайба на счету Егора Сурина.

«Локомотив» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч команды проведут в понедельник, 5 мая, в Ярославле. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Тесанов — 2 (Кирьянов, Николаев), 14:51 — 0:1. Николаев — 1 (Тесанов, Береглазов), 19:58 — 0:2. Сурин — 3 (Красковский), 22:24 — 0:3.

Вратари: Самонов (55:12 — 56:56) — Исаев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (9+10+8) — 22 (10+7+5).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

3 мая. Уфа. Уфа-Арена. 8402 зрителя.

Счет в серии: 1-3

  • антимодель

    Для тебя этот стакан на половину пуст. И он чем то даже раздражает тебя как будто бы. Для меня тот же самый стакан на половину полон. Дискутировать на этой почве можно бесконечно. Но я болею "за" , и не болею "против". Чего и тебе желаю.

    04.05.2025

  • m33

    Там даже гадать не надо, настолько это очевидно:))) Достаточно посмотреть какое сопротивление Авангард оказал Локомотиву, отправив перед этим в досрочный отпуск действующих чемпионов. У Салавата же шансов против Ярика вообще не просматривается.

    03.05.2025

  • Archon

    Финал "Локомотив"(Ерислейф) - "Трактор" -= очевиден..Только вот есть нюансы. Например,сколько крови "Динамо" из "Трактора" выпьет.Им же терять нечего, да и сами по себе - НЕ инвалиды..

    03.05.2025

  • Archon

    Ну..Это нормально .. Лошади "Паровоз" не остановить)) Физически (да хоть химически!) (шутим) )) "Салават" - яркий,интересный, но он чужой в этой "бетонобойне"

    03.05.2025

  • Владимир Соколов

    Ныть - не мешки ворошить)

    03.05.2025

  • Владимир Соколов

    Ныть - не мешки ворочить

    03.05.2025

  • антимодель

    По поводу Авангарда тоже из серии "если бы, да кабы". И гадать, кто от кого бы там отлетел , все равно, что на кофейной гуще. Салават Юлаев, как минимум, делал все возможное, чтобы получить в первом раунде соперника уровнем ниже,чем Авангард. И успешно с этой задачей справился. Везение тут не причем.

    03.05.2025

  • Лой Быканах

    Вчера еще был ниссан, а сегодня уже пассат )

    03.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Когда такое было в последний раз, чтоб в финале играли два первых места запада и востока?

    03.05.2025

  • oleg.bob

    Локо должен брать кубок!

    03.05.2025

  • Boris Doris

    В миллион, че там. :smile:

    03.05.2025

  • Chegevara.

    То есть Вы все, в своих не верите...:ok_hand:

    03.05.2025

  • Chegevara.

    И где то в стороне скромно улыбнулись игроки Трактора:upside_down:

    03.05.2025

  • m33

    Салавату просто повезло, что в первом раунде была Сибирь, а не Авангард. Иначе привычно отлетели бы в первом раунде.

    03.05.2025

  • Алексей Х

    Кто играет "нескучно", давно на отдыхе! РоманБорисыч не даст соврать))

    03.05.2025

  • Алексей Овчинников

    Вперед бронепоезд, самые теплые поздравления из Сибири.

    03.05.2025

  • marz

    Локомотмв - Динамо. Отличный будет финал.

    03.05.2025

  • ion

    По 100 тысяч рублей в год?)

    03.05.2025

  • Odincovo5

    Полностью согласен

    03.05.2025

  • ivaradm

    Все по делу, хоть и болею за СЮ, но Локо обязаны стать чемпионом

    03.05.2025

  • Hitman

    А что думаешь Трактор не победим? Без нужных судей проигрывали бы 1:2 в серии, а то и все 0:3))

    03.05.2025

  • антимодель

    По чистой случайности не согласен. Команда последние три сезона в регулярке в топ 3-4,как минимум Востока. Два года до этого набивала шишки в плей-офф. При этом не металась в плане тренерского штаба, состава и развития в целом. В этом году тяжелые победы в первых двух раундах. И сказать, что Сибирь и Спартак на голову были сильнее Уфы никак нельзя. Как нельзя сказать, что Локомотив в чистую выносит Салават по игре в этой серии. Т.е. команда однозначно не посыпалась. Просто Локо на порядок сильнее, чем Сибирь и Спартак. А Салават играет на своем уровне.

    03.05.2025

  • Tony Lee

    Всё так. Только Вязовой.

    03.05.2025

  • Tony Lee

    Справдливо, что в финале будут Локо и Трактор. Объективно самые сильные клубы сейчас.

    03.05.2025

  • Денис Федоров

    сказочник:joy::joy::joy: динамо:joy::joy::joy:

    03.05.2025

  • Алексей Х

    Локо с победой, Уфе - делать работу над ошибками. Второй гол практически с сиреной в первом периоде как будто надломил Уфу.. Ну а третий в начале второго отрезка матча окончательно успокоил игру. Дальше хозяева атаковали больше по инерции, и как-то предсказуемо для обороны Локо. Ну и Исаев был на кураже сегодня. 5й матч будет другим, скорее всего. Уфе нужно что-то придумывать и усложнять игру. И я бы не стал называть системный хоккей Ярославля скучным.

    03.05.2025

  • Valery Grigoryev

    Похоже, что Салават стух. Ну, главное они сделали - выбили спартачок.

    03.05.2025

  • Сергей Богданов

    Про Динамо это смелое заявление!

    03.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Ну так. Ничего неожиданного.

    03.05.2025

  • sdf_1

    Как я и писал ранее, «Салават» играет в полуфинале по чистой случайности. И имя этой случайности не тренерский гений Козлова, которого нет, а необъяснимая игра на уровне супермена Визового, который и вытащил «Салават» в полуфинал. В полуфинале Визовой стал тем, кем и был, то есть обычным начинающим вратарём и «Салават» сразу посыпался, а Козлов заметался в поисках вратаря, на которого снова снизойдёт суперсила. Пока не получается. И вряд ли получится. В одну реку дважды не входят

    03.05.2025

  • антимодель

    К Салавату Юлаеву претензий нет. Ребята выкладываются, бьются. Травмы и предыдущие семиматчевые серии вносят свою лепту. Ну и конечно же, очень хорош Локомотив. Реализация голевых моментов на высшем уровне.

    03.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Читали, что писали

    03.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    У Локо 3 пацана забили, зарплата которых в тысячу раз меньше, чем у Ливо...

    03.05.2025

  • nikola mozaev

    Остаётся признать, что матчи Локомотива - это скучное зрелище, особенно если ярославцы первыми открывают счёт. В игре на удержание Локо не равных. А уж когда Ярославль ведёт 2:0, то интрига испаряется.

    03.05.2025

  • ToLkUnet

    Писали

    03.05.2025

  • П_о_в_а_р

    Читалось. Писали уже? первый буду тогда

    03.05.2025

  • Rishat Gafarov

    Локомотив с заслуженной Победой! Салават Юлаев легко пропустил и много не использовал свои моменты

    03.05.2025

  • ToLkUnet

    Земляки с победой, все заслуженно

    03.05.2025

  • Sehrgut

    Читалось...

    03.05.2025

  • Вот и сказочке конец!)

    :rofl::rofl::rofl:

    03.05.2025

  • Vitamin007

    спасибо за Динамо!)

    03.05.2025

  • Вот и сказочке конец!)

    Салават безнадежен.Впрочем,как и Динамо.

    03.05.2025

  • Hitman

    Ярославль заслужил чемпионство, с победой! Но в финале против Динамо будет тяжело, семь матчей будет:wink::smile::smile::smile:

    03.05.2025

  • Адекватный спартач

    Без вариантов. С победой!

    03.05.2025

  • Vitamin007

    Скучный хоккей? Ну-ну, посмотрим, что жующая голова Никитину в финале противопоставит?

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Жду Локо в финале.

    03.05.2025

  • Войд

    Заслуженно. С победой ярославцев.

    03.05.2025

