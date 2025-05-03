«Локомотив» всухую обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

«Локомотив» на выезде победил «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

У ярославской команды по 2 (1+1) очка набрали Илья Николаев и Даниил Тесанов, еще одна заброшенная шайба на счету Егора Сурина.

«Локомотив» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч команды проведут в понедельник, 5 мая, в Ярославле. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Тесанов — 2 (Кирьянов, Николаев), 14:51 — 0:1. Николаев — 1 (Тесанов, Береглазов), 19:58 — 0:2. Сурин — 3 (Красковский), 22:24 — 0:3.

Вратари: Самонов (55:12 — 56:56) — Исаев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (9+10+8) — 22 (10+7+5).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

3 мая. Уфа. Уфа-Арена. 8402 зрителя.

Счет в серии: 1-3