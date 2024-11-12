«Салават Юлаев» — «Лада»: видеообзор матча

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«Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ — 3:1.

«Салават Юлаев» (31 очко) занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (23) идет восьмой на «Востоке».