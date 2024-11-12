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Сегодня, 15:30

«Салават Юлаев» — «Лада»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Салават Юлаев» примет «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Салават Юлаев» примет «Ладу» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 12 ноября, на льду «Уфа-Арены» в столице Республики Башкортостан. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч «Салават Юлаев» — «Лада» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция состоится на телеканалах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Кроме того, в Уфе матч покажет местный телеканал «БСТ», эфир начнется в 18.45 по местному времени.

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Лада» можно искать в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Салават» набрал 29 очков в 22 играх, предыдущим соперником уфимцев было «Торпедо» (3:2 Б). У «Лады» — 23 очка в 23 матчах, позавчера тольяттинцы уступили ЦСКА в Москве (1:4).

Матч «Салават Юлаев» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 24 16 8 35
3 СКА 26 15 11 32
4 Северсталь 23 15 8 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 26 12 14 29
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 24 13 11 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Нефтехимик 26 9 17 24
8 Лада 23 10 13 23
9 Сибирь 23 10 13 22
10 Авангард 23 9 14 20
11 Барыс 24 6 18 14
12 Амур 26 5 21 13
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