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«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ладой», прервав трехматчевую серию поражений

Даниил Аршавский

«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

У хозяев дублем отметился Шелдон Ремпал, поразивший ворота соперника как в большинстве, так и в меньшинстве. Еще одну шайбу «Салавата» забросил Деннис Ян. По ходу матча уфимская команда уступала 0:2.

Авторами голов тольяттинской команды стали Артем Манукян и Архип Неколенко.

«Салават Юлаев», прервав трехматчевую серию поражений, набрал 77 очков в 59 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Лада» идет 10-й строчке с 46 баллами в 58 встречах.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Манукян — 1 (Семин, Семенов), 2:00 — 0:1. Неколенко — 10 (Михайлов), 9:17 — 0:2. Ян — 14 (Ремпал, Хмелевский), 12:44 — 1:2. Ремпал — 26 (мен., Ефремов), 23:16 — 2:2. Ремпал — 27 (бол., Тодд, Ливо), 54:18 — 3:2.

Вратари: Самонов — К.Л. Волков (59:14).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (17+9+16) — 23 (7+8+8).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

25 февраля. Уфа. Уфа-Арена.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 8 3 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Автомобилист 11 5 6 12
6 Барыс 10 5 5 10
7 Авангард 10 5 5 10
8 Амур 10 4 6 9
9 Сибирь 11 3 8 8
10 Трактор 9 4 5 8
11 Адмирал 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 10 5 5 11
7 Динамо М 12 5 7 11
8 Северсталь 10 4 6 10
9 Динамо Мн 10 3 7 10
10 Лада 12 1 11 5
11 Сочи 10 2 8 4
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2.10 16:30 Авангард – Лада 4 : 1
2.10 17:00 Салават Юлаев – Сибирь 2 : 4
2.10 17:00 Автомобилист – Амур 3 : 0
2.10 19:00 Нефтехимик – Барыс - : -
2.10 19:00 Ак Барс – Трактор - : -
2.10 19:30 Спартак – Металлург Мг - : -
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