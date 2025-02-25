«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ладой», прервав трехматчевую серию поражений

«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

У хозяев дублем отметился Шелдон Ремпал, поразивший ворота соперника как в большинстве, так и в меньшинстве. Еще одну шайбу «Салавата» забросил Деннис Ян. По ходу матча уфимская команда уступала 0:2.

Авторами голов тольяттинской команды стали Артем Манукян и Архип Неколенко.

«Салават Юлаев», прервав трехматчевую серию поражений, набрал 77 очков в 59 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Лада» идет 10-й строчке с 46 баллами в 58 встречах.

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Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Манукян — 1 (Семин, Семенов), 2:00 — 0:1. Неколенко — 10 (Михайлов), 9:17 — 0:2. Ян — 14 (Ремпал, Хмелевский), 12:44 — 1:2. Ремпал — 26 (мен., Ефремов), 23:16 — 2:2. Ремпал — 27 (бол., Тодд, Ливо), 54:18 — 3:2.

Вратари: Самонов — К.Л. Волков (59:14).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (17+9+16) — 23 (7+8+8).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

25 февраля. Уфа. Уфа-Арена.