«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в КХЛ

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«Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над «Ладой» в FONBET Чемпионате КХЛ — 3:1.

Победу уфимцам принесли голы Ярослава Цулыгина, Денниса Яна и Данила Алалыкина. Единственную шайбу гостей забросил Денис Баранцев.

«Салават Юлаев» (31 очко) занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (23) идет восьмой на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Цулыгин — 2 (Пименов), 28:27 — 1:0. Баранцев — 1 (Бородин, Моисеев), 30:03 — 1:1. Ян — 4 (Шаров, Василевский), 51:25 — 2:1. Алалыкин — 3 (п.в., Ремпал, Зоркин), 58:48 — 3:1.

Вратари: Самонов — Подъяпольский (57:24 — 58:48).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 25 (7+10+8) — 30 (14+8+8).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

12 ноября. Уфа. Уфа-Арена. 7876 зрителей.