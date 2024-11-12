«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в КХЛ
«Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над «Ладой» в FONBET Чемпионате КХЛ — 3:1.
Победу уфимцам принесли голы Ярослава Цулыгина, Денниса Яна и Данила Алалыкина. Единственную шайбу гостей забросил Денис Баранцев.
«Салават Юлаев» (31 очко) занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (23) идет восьмой на «Востоке».
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Цулыгин — 2 (Пименов), 28:27 — 1:0. Баранцев — 1 (Бородин, Моисеев), 30:03 — 1:1. Ян — 4 (Шаров, Василевский), 51:25 — 2:1. Алалыкин — 3 (п.в., Ремпал, Зоркин), 58:48 — 3:1.
Вратари: Самонов — Подъяпольский (57:24 — 58:48).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 25 (7+10+8) — 30 (14+8+8).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
12 ноября. Уфа. Уфа-Арена. 7876 зрителей.
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