«Салават Юлаев» уступил «Ладе» в домашнем матче

«Салават Юлаев» на своем льду проиграл «Ладе» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:5.

Голы хозяев забили Джек Родуолд, Григорий Панин и Егор Сучков. У гостей отличились Андрей Обидин, Никита Михайлов (дубль), Кирилл Жуков и Мак Холлоуэлл, на счету которого также результативная передача.

«Салават Юлаев» с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Лады» 19 очков и 10-я позиция на «Западе».

Следующий матч уфимцы проведут дома против СКА, а тольяттинская команда на выезде сыграет против «Металлурга». Обе встречи пройдут 12 ноября.